طاهر يكشف عن تفاصيل مكالماته مع وكيل كوليبالي

كشف محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل المكالمات التليفونية التي جمعت بينه وبين وكيل اللاعب الهارب سليماني كوليبالي.

تفاصيل المكالمة الأولى بين طاهر ووكيل كوليبالي

وشدد طاهر على ان وكيل كوليبالي تحدث معه في أكثر من مناسبة، حيث أكد خلالهم لى ان اللاعب بصدد الانتقال إلى ناد إنجليزي.

وأوضح طاهر بأنه أبلغ الوكيل بأن اللاعب لن يتمكن من الانتقال لأي ناد بدون موافقة الأهلي، مطالباً إياه بإقناع الإيفواري بالعودة إلى القاهرة.

المكالمة الثانية بين طاهر وكيل كوليبالي

وأضاف طاهر بأن مكالمة أخرى جمعت بينه وبين الوكيل، حيث أكد الأخير خلالها على أنه لا يستطيع إقناع اللاعب بالعودة.

وأكمل طاهر: ” الوكيل أخبرني بأن كوليبالي بات خارج سيطرته نهائياً، حيث أكد على عدم استطاعته إقناع اللاعب بالعودة لمصر “.

وأردف طاهر في حديثه بالتأكيد على أن الأهلي تقدم بشكوى ضد كوليبالي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” خلال الفترة الماضية.

واختتم طاهر حديثه بالتأكيد على أن الفيفا لم يرد على شكوى كوليبالي ضد الأهلي حتى الآن.