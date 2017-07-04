حكام مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة الأهلي أمام المصري مساء اليوم الثلاثاء.

الأهلي يواجه المصري في برج العرب

وسيلتقي الأهلي مع المصري يوم الثلاثاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

ويدير سمير محمود عثمان المباراة كحكم للساحة، على ان يعاونه كلاً من أيمن دجيش وسمير جمال، إلى جانب ممدوح صلاح كحكم رابع.

وكان الاهلي قد ضمن الفوز بلقب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الجاري، في الوقت الذي استطاع فيه المصري ضمان التواجد في المربع الذهبي للمسابقة.

الأهلي يلعب بالبدلاء

وقرر حسام البدري المدير الفني للأهلي خوض مواجهة المصري بعدد من اللاعبين البدلاء في ظل رغبته في إراحة الأساسيين خلال الفترة الحالية.

ويسعى البدري لإراحة لاعبيه استعداداً لملاقاة القطن الكاميروني يوم السبت القادم في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الاهلي قد لعب مباراة أمام زاناكو الزامبي يوم السبت الماضي في دوري أبطال أفريقيا أيضاً، قبل أن يعود إلى القاهرة فجر أمس الأثنين.