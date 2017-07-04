التشكيل المتوقع للأهلي في مواجهة المصري

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه في المواجهة التي ستجمعه مع المصري مساء اليوم الثلاثاء.

البدري يستقر على تشكيل الأهلي أمام المصري

ويلتقي الأهلي مع المصري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار مباريات الجولة 33 وقبل الاخيرة من الدوري المصري.

وقرر البدري الدفع بعدد من اللاعبين البدلاء الذين لا يتم الاعتماد عليهم بصورة دائمة في المباريات السابقة للفريق أمام المصري.

مباريات متتالية للأهلي

ويأتي قرار البدري في ظل ضغط المباريات على الاهلي خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل عودة الفريق من رحلته إلى زامبيا فجر أمس الأثنين.

وخاض الأهلي تدريب وحيد أمس الأثنين شارك خلاله جميع اللاعبين البدلاء وعدد من الأساسيين خوفاً من تعرض بقية اللاعبين للإرهاق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراة أخرى يوم السبت القادم أمام فريق القطن الكاميروني في ختام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يتكون تشكيل الاهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: صبري رحيل، رامي ربيعة، محمد نجيب، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، حسام غالي، ميدو جابر، كريم نيدفيد، صالح جمعة.

خط الهجوم: عمرو جمال.