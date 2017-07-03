بعد عودته للقائمة.. هل يشارك متعب أمام المصري؟

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي، غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

البدري قرر أن يستبعد اللاعبين الأساسين الذين شاركوا في مباراة زاناكو الزامبي، الأخيرة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

القائمة شهدت عودة عماد متعب، مهاجم الفريق، بعد ان تم استبعاده من رحلة زامبيا لمواجهة فريق زاناكو الزامبي، في دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يشارك متعب في المباراة من البداية في ظل غياب عمرو جمال عن مستواه، ومنح جونيور أجايي استعداد لمواجهة القطن الكاميروني في الجولة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة 21 لاعبا وهم:

حراسة المرمي:أحمد عادل، محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد سمير، صبري رحيل، حسين السيد، باسم علي، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد نجيب.

خط الوسط: حسام غالي، أكرم توفيق، صالح جمعة، كريم نيدفيد، ميدو جابر، عمرو بركات، ياسر ريان، فوزي الحناوي، أحمد رمضان، أحمد حمدي.

خط الهجوم: عماد متعب، عمرو جمال.

يذكر أن الاهلي قد تسلم درع الدوري في مباراة إنبي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.