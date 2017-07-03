محمود طاهر: طالبنا زيادة أعداد الجماهير أمام القطن .. ومشاركة الأساسين في البطولة العربية قرار فني

أكد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه يسعي جدياً لزيادة أعداد الجماهير أمام القطن الكاميروني، والمقرر له يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي قد أرسل خطابا رسميا لمسئولي اتحاد الكرة من أجل مطالبة الأمن بزيادة أعداد الجماهير في المباراة المصيرية، وسيتم الرد على هذا الطلب خلال48 ساعة.

وأضاف “طاهر” خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج “ملك وكتابة” المذاع عبر قناة النادي الأهلي، : ” بدأنا العمل في إنشاءات استاد الاهلي، وسينبهر جمهور القلعة الحمراء بما تم إنجازه.

وبسؤاله عن مشاركة الأساسين في البطولة العربية، قال: ” لا أمتلك قرار بشأن هذا والقرار الأول والأخير ملك حسام البدري، ولست طرف فيه، مشيراً إلى أن النادي الأهلي يحق له المشاركة في أي بطولة كما يشاء من اللاعبين”.

وتابع، ” انسحبنا من بطولة العالم لكرة اليد ، التي ستقام بقطر، احتراماً منا لساسة الدولة ، ودور الأهلي الوطني، وهذا قرارنا ولم نتراجع فيه، حال عدم وجود حل لهذه الأزمة.