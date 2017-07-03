بالصور.. “الطماطم” أخر صفقات نابولي هذا الموسم

أعلن نادي نابولي الإيطالي، اليوم الإثنين، أن أوريليو دي لاورينتيس رئيس مجلس إدارة النادي الإيطالي، قد أبرم صفقة طماطم، من أحد الشركات الغذائية في إيطاليا ، وذلك قبل بداية فترة التحضير للموسم الجديد.

وقال الموقع الرسمي للنادي في بيان رسمي له اليوم، ” إن لاورينيتس رئيس النادي، نجح في عقد صفقة “طماطم”، من أحدي شركات التغذية، وذلك من أجل توفير احتياجات الفريق الأول ، وعدم الاحتياج لشئ ما قبل بداية فترة الإعداد.

و من المقرر أن يبدأ نادي نابولي تحت قيادة مدربه ماوريسيو ساري، لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد من الشهر الجاري.

كان نابولي قد انهي موسمه محتلًا المركز الثالث برصيد 86 نقطة، وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن أخر صفقات أبرمها مسئولي نادي نابولي الإيطالي، كانت اللاعب الجزائري الدولي أدم أوناس بصفقة بلغت 10 ملايين يورو، ومن المقرر أن يكون بديل جيد للإسباني المخضرم خوزيه كاييخون خاصة في الجانب الدفاعي.

يذكر أن اللاعب الجزائري قد مثل المنتخب الفرنسي تحت 21 عاما، قبل انضمامه للمنتخب الجزائري الأوليمبي.