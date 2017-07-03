الأمن يرد على طلب الأهلي خلال 48 ساعة

أبلغ العميد ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه أحال طلب النادي الأهلي أرسل طلب الأهلي بشأن زيادة أعداد الجماهير في مباراة القطن الكاميورني، إلى الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين المباراة.

الأهلي سيواجه القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كان مسئولي القلعة الحمراء، قد أرسلوا خطاب رسيم لاتحاد الكرة، يطالبون فيه بزيادة أعداد الجماهير في مباراة القطن الكاميروني، نظراً لأهميتها في مشوار المارد الأحمر بالبطولة الإفريقية.

ومن المقرر أن يتم الرد على طلب الأهلي بشأن زيادة أعداد الجماهير، خلال 48 ساعة من الآن.

كانت الجهات الأمنية قد وافقت على حضور 5 آلاف مشجع في المباراة، قبل أن يخاطب مسئولي القلعة الحمراء الأمن من أجل زيادة أعداد الجماهير إلى 15 ألف مشجع .

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف زاناكو المتصدر برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يتزيل القطن الكاميروني المجموعة بدون رصيد من النقاط، بعد خسارته جميع مبارياته التي خاضها في البطولة .