فحص طبي لـ “حمودي” لتحديد فترة غيابه عن الفريق

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أحمد حمودي لاعب الفريق الأحمر، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة أثناء مشاركته أمام زاناكو الزامبي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كان “حمودي” قد أصيب في العضلة الضامة بعد 15 دقيقة من بداية المباراة، مما جعل حسام البدري، المدير الفني للأهلي، يجري تبديل اضطرارياً بعدما أخبر اللاعب الجهاز الطبي، بعدم قدرته على استكمال المباراة.

ومن المقرر أن يخضع حمودي إلى فحص طبي شامل لتحديد فترة غيابه عن الملاعب أو جاهزيته للمشاركة أمام المصري البورسعيدي.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويتخللها مباراة هامة امام القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد تسلم درع الدوري عقب مباراة إنبي التي جمعتهما الأسبوع الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.