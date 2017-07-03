البدري يلغي المعسكر المغلق استعدادا لمواجهة القطن الكاميروني.. تعرف على التفاصيل

قرر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلغاء المعسكر والذي كان من المقرر إقامته عقب مباراة المصري البورسعيد، غد الثلاثاء، ضمن منافسات الأسوبع الثالث والثلاثون، من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان “البدري” قد وضع برنامج للاستعدادا لمباراتي المصري البورسعيد، المقرر لها غد الثلاثاء، في إطار مباريات الأسبوع الـ33 من الدوري المصري، و القطن الكاميروني والمقرر لها يوم السبت المقبل، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، من أجل الاستعداد الجيد قبل المواجهة المصيرية.

البرنامج كان يتضمن الإبقاء في الإسكندرية، عقب مباراة المصري البورسعيدي، والدخول في معسكر مغلق لمدة 3 أيام حتى موعد مبارة القطن الكاميروني، ولكنه فضل العودة إلى القاهرة عقب انتهاء مباراة المصري، والعودة إلى الإسكندرية للمبيت هناك قبل المباراة الهامة أمام القطن.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 8 نقاط خلف زاناكو المتصدر برصيد 11 نقطة، ويأتي الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما يتزيل القطن الكاميروني المجموعة بدون رصيد من النقاط، بعد خسارته جميع مبارياته التي خاضها في البطولة .