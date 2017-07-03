مرتضي يتراجع ويمهل إيناسيو فرصة وحيدة.. تعرف عليها

قرر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الإثنين، منح البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فرصة أخيرة حتي مباراة أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

رئيس الزمالك، قد قرر عقب مباراة الفريق أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، إقالة البرتغالي إيناسيو من منصب المدير الفني.

ودعا مجلس إدارة النادي، إلى جلسة خاصة، اليوم الإثنين، من أجل بحث مصير الجهاز الفني للفريق، ونجح مسئولي القلعة البيضاء في إقناع مرتضي منصور بضرورة الإبقاء على إيناسيو حتي الانتهاء من مباراة الأهلي الليبي، وهو ما وافق عليه المستشار وقرر إعطاؤه فرصة أخيرة.

ويتزيل الزمالك المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما يتقاسم صدارة المجموعة كلًا من اتحاد العاصمة الجزائري و أهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط، ويأتي كابس يونايد في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

ويسعي الزمالك في هذه المباراة للفوز وحصد الثلاث نقاط، من أجل التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بشرط أن يفوز اتحاد العاصمة أو يتعادل أمام كابس يونايتد.