بعد أزمته مع باوك.. هل يعود “وردة” إلى بيته القديم؟

يبدو أن أيام عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف فريق باوك اليوناني، داخل أسوار النادي اليوناني قاربت على الانتهاء، بعد أزمته الأخيرة مع مسئولي النادي.

كانت أشارت بعض الصحف والمواقع اليونانية، إلى أن مسئولي نادي باوك يفكرون جدياً في رحيل اللاعب المصري عن صفوف الفريق، سواء بالبيع النهائي أو الرحيل على سبيل الإعارة.

وخرج اللاعب الدولي ، “وردة”، ليرد على هذه الأنباء، نافياً وجود أي ازمة بينه وبين مسئولي نادي باوك، وان العلاقة بينه وبين جميع المسئولين داخل النادي على مايرام.

وعلى الجانب الآخر شن موقع يوناني، هجوماً على اللاعب ووجه له رسالة، قائلًا : ” اجمع حقائبك، وأرحل الآن، وجائت هذه الرسالة من الموقع ، بسبب بعض السلوك غير الأخلاقية التي بدرت من اللاعب، ليتم استبعاده من قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى هولندا لإقامة معسكر خارجي.

ووفقًا لما ذكره الموقع، فإن هناك العديد من الأندية التي أبدت اهتمامها باللاعب، أبرزهم نادي جراسهوبرز السويسري واخر من نادي بلجيكي للإنتقال لأحدهما الموسم المقبل.

ومن جهة النادي الأهلي، فقد صرحت أيضا بعض الصحف والمواقع أن مسئولي الأهلي يفاوضون اللاعب تمهيداً لضمه والعودة إلى ناديه السابق من جديد، الأمر الذي استقبله حسام البدري، المدير الفني للفريق، بالرفض، مشيراً إلى انه يمتلك العديد من اللاعبين في نفس مركز اللاعب.