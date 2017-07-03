أيمن يونس: الزمالك أصبح مطمع لجميع الفرق بعد الأداء الباهت أمام كابس

أعرب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، عن حزنه الشديد، بعد ظهور اللاعبين بإداء باهت أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، والخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال “يونس” خلال تصريحات تليفزيونية، ” إن لاعبي الزمالك تنتظر الدعم من أبناء النادي وجماهيره العريقة، ولا يوجد وقت للحسابات ومزايدة شخص على الآخر، من أجل الحصول على أكبر كم من الأصوات في الانتخابات.

وتابع نجم نادي الزمالك، الفرق طمعت في الزمالك، لايوجد فريق الآن إلا ويريد الفوز على الزمالك ، بعدما شاهده بإداء سئ للغاية أمام فريق كابس يونايتد “المتواضع” من وجهة نظري الشخصية.

وأشار أيمن يونس، إلى أن لاعبي الزمالك يجب أن يطمعوا في المباراة المقبلة، بغض النظر عن نتائج الفريق الأخري.

وأختتم قائلًا، لابد أن نقف جميعاً بجانب الأهلي والزمالك خلال هذه الفترة، المنتخب في أشد الحاجة للدعم لاسميا ولديه مباراة قوية ومصيرية أمام أوغندا الشهر المقبل، وستحسم بشكل كبير في تأهل المنتخب للمونديال.