الأهلي يفاوض عبد الشافي استعدادا لرحيل “معلول”

دخل مسئولي النادي الأهلي، مجدداً في مفاوضات مع اللاعب محمد عبد الشافي، ظهير أيسر ، المنتخب المصري، والمحترف ضمن صفوف فريق أهلي جدة السعودي، وذلك تحسباً لرحيل على معلول، ظهير أيسر القلعة الحمراء، في أي وقت.

الأهلي كان قد فتح مفاوضات بشكل رسمي مع مسئولي نادي أهلي جدة، للحصول على خدمات عبد الشافي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تلقي التونسي، على معلول، أكثر من عرض بشكل رسمي من أجل ضمه، أحدهما نادي الترجي التونسي، ولكن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأحمر رفض فكرة رحيل اللاعب عن النادي في هذا التوقيت.

معلول تلقي أكثر من عرض خلال الأيام الماضية، لاسيما بعد تألقه أمام منتخب مصر، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون، ويبحث مسئولي الأهلي حالياً رغبة اللاعب سواء الاستمرار مع الفريق أو الرحيل.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، غد الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويتخللها مباراة هامة امام القطن الكاميروني، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.