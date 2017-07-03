موقع يوناني لوردة: اجمع حقائبك وارحل بعيدًا

كشف موقع باوك 24، التابع لنادي باوك اليوناني، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمرو وردة، عن نية النادي بالاستغناء عن خدمات لاعب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة.

ووجه الموقع رسالة إلى وردة، قائلًا ، اجمع حقائبك، وجاء قرار النادي بااستغناء عن خدمات وردة، بسبب بعض السلوك غير الأخلاقية التي بدرت من اللاعب، ليتم استبعاده من قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى هولندا لإقامة معسكر خارجي.

ووفقًا لما ذكره الموقع، فإن هناك العديد من الأندية التي أبدت اهتمامها باللاعب، أبرزهم نادي جراسهوبرز السويسري واخر من نادي بلجيكي للإنتقال لأحدهما الموسم المقبل.

وكشف وردة لاعب باوك اليوناني والمنتخب الوطني عن وجود عرضين من سويسرا وبلجيكا للتعاقد معه الفترة الأخيرة.

وكان اللاعب صرح من قبل بأن إدارة باوك ترفض رحيله بشكل نهائي عن الفريق ومن المحتمل أن يرحل عن طريق الإعارة .