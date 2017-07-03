عضو النواب يتطاول على الأهلي.. و “عماد وحيد” يرد

شهدت جلسة مجلس النواب، المنعقدة حاليًا لمناقشة اللائحة الأسترشادية للأندية، مشادة بين عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وعضو المجلس.

البداية، عندما وصف عضو مجلس النواب، مجلس الأهلي بالفشل، قائلًا، “المجلس اللي يفشل في حشد أكبر عدد من أعضائه، في الجمعية العمومية، عليه أن يرحل”.

ليرد عماد وحيد، منفعلًا، “لا ينبغي ان تتحدث على النادي الأهلي بهذا الشكل”.

ورفض الأهلي، العمل بالائحة الاسترشادية، التي أقرها أعضاء مجلس الشعب، والتي تنص إلزام أي نادي يفشل في حشد 12 ألف من أعضاء مجلس إدارته في الجمعية العمومية، أن يقر لائحة جديدة تتوافق مع قانون الرياضة الجديد.