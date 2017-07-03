قريبًا.. “أبو هشيمة” يزف مفاجأة في تاريخ الحصريات

زف محمد كامل، رئيس شركة بريزنتسيشن، بشرى سارة لجماهير كرة القدم في مصر، ولكن رفض الإفصاح عنها، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة في تاريخ الحصريات.

وعلق كامل في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة أون سبورت، قائلًا، “هناك مفاجآت الفترة المقبلة على صعيد الأندية والمنتخبات وأحمد أبو هشيمة سيعلن قريباً عن مفاجأة في تاريخ الحصريات”.

واختتم كامل تصريحاته قائلاً :”أشكر أسامة الشيخ على المجهود الذي يبذله في أون سبورت وكل ما يفعله لظهور القناة بهذا الشكل”.

يذكر أن شركة بريزينتيشن فازت برعاية الاتحاد المصري لكرة القدم لمدة 5 سنوات، بعد انسحاب شركة الأهرام، بعد توقف عرضها عند 370 مليون جنيه، بينما توقف عرض الأخبار عند 400 مليون جنيه فقط، لتفوز “بريزينتشين” بالرعاية مقابل مقابل 405 مليون و500 ألف جنيه.