نكشف أول الراحلين عن الزمالك.. تعرف عليه

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن نية القلعة البيضاء بالاستغناء عن حسني فتحي، ظهير أيمن الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان مجلس إدارة الزمالك، يدرس خلال الفترة الماضية قائمة الراحلين عن صفوف الفريق الأبيض خلال موسم الانتقالات الحالي، ليؤكد المصدر أن المفاضلة كانت بين الثنائي حسني فتحي وأسامة إبراهيم، ليتم الاستقرار بشكل كبير على رحيل الأول.

يذكر ان مرتضى منصور، خرج في تصريحات تلفزيونية أمي في برنامج “مع شوبير”، أكد خلاله أن الإدارة حددت مع الجهاز الفني قائمة الراحلين عن الفريق الأبيض هذا الموسم، ولكن لن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، إلا عقب لقاء الزمالك مع نظيره أهلى طرابلس الليبي.

واكن الزمالك قد خسر لقاؤه الأخير أمام كابس يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما قفز الفريق الزيمبابوي إلى المركز الثالثة برصيد 6 نقاط، أما الصدارة فيتقاسمها اتحاد العاصمة الجزائري وأهلي كرابلس وفي رصيد كل منهما 8 نقاط.