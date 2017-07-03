الأهلي يفاجئ “أزارو” بهذا الطلب

أجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالات هاتفية، بالمهاجم المغربي وليد أزارو، المنضم حديثًا إلى صفوف القلعة الحمراء، للعودة إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل.

وكان أزارو، قد وقع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء، لمدة 4 مواسم، مقبل مليون و400 الف دولار، قادمًا منصفوف الدفاع الحسني الجديدي.

وحضر أزارو، إلى القاهرة منذ عدة أيام، ليجري الكشف الطبي في الأهلي، واجتازه بنجاح، ليتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، وتقرر سفر اللاعب إلى المغرب مرة أخرى لإنهاء بعض المتعلقات الخاصة به.

يذكر أن الجهاز الفني للأهلي يترقب فتح باب القيد من أجل قيد اللاعب محليًا ثم أفريقيا.