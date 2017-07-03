رسميًا.. “برج العرب” يستضيف مباراة الزمالك والاتحاد

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة الزمالك مع الاتحاد السكندري ضمن مباريات الأسبوع رقم 33 لمسابقة الدوري الممتاز باستاد الجيش ببرج العرب بدلا من ستاد بتروسبورت وذلك في موعدها المقرر سابقا في السابعة من مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 يوليو الجاري.

كان الزمالك قد خسر مباراته الأخيرة أمام كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، وقفز الفريق الزيمبابوي للمركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يتقاسم الصدارة اتحاد العاصمة الجزائري، وأهلي طرابلس الليبي برصيد 8 نقاط.

ويستعد الفارس الأبيض لموجهة نظيره أهلي طرابلس الليبي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور املجموعات، ويحتاج الفريق للفوز في تلك المباراة، وانتظار تعثر الفريق الزيمبابوي أمام اتحاد العاصمة.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن مسبقًا أنه سيطلب من لجنة المسابقات تأجيل مباراته مع الاتحاد للاستعداد الجيد لمباراة الجولة الأخيرة أمام الأهلي الليبي.