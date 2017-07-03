تعرف على تفاصيل استعدادت الأهلي لمباراة القطن الكاميروني

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، استمرار الفريق في الإسكندرية، عقب مواجهة المصري، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

يأتي قرار البدري، استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني، المقرر لها السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق إلى الإسكندرية، مساء اليوم، عقب المران المسائي، استعدادًا للقاء المصري، المقرر له مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد عاد إلى القاهرة، فجر اليوم الاثنين، عقب لقاء زاناكو الزامبي الذي أقيم يوم السبت الماضي بالجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.