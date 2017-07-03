ينتظر اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، رد وزارة الداخلية، بشأن طلب القلعة الحمراء بزيادة عدد الجماهير في مباراة المارد الأحمر المقبلة أمام القطن الكاميروني، والمقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف شمس، أن الأهلي كان قد أرسل طلبـًا إلى وزارة الداخلية، من أجل زيادة عدد الجماهير في مباراة القطن، التي يسعى الفريق للفوز بها من أجل حسم تأهله إلى دور الثمانية بالبطولة الأفريقية.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث بالمجموعة برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز على القطن في الكاميرون، والوداد في مصر، والتعادل مع زاناكو في مصر وزامبيا.