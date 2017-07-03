الأهلي: تذاكر مواجهة القطن قاربت على النفاذ

أكد وليد مهدي مدير إدارة المباريات بالنادي الاهلي على اقتراب نفاذ التذاكر الخاصة بالمباراة التي ستجمع فريقه أمام القطن الكاميروني.

اقتراب تذاكر مباراة الأهلي والقطن من النفاذ

وكانت إدارة الأهلي قد قررت طبع 8500 تذكرة للجماهير لحضور مباراة الفريق أمام القطن والتي ستقام على ملعب برج العرب بناء على قرار من الأمن المصري.

وشدد مهدي على اقتراب التذاكر المطبوعة لحضور المباراة من النفاذ، مؤكداً على أنه تم طرح جميع التذاكر من خلال الحجز الإلكتروني.

1500 تذكر لأعضاء النادي الأهلي

وأوضح مهدي أن نجاح تجربة بيع التذاكر في المباراة الماضية أمام الوداد المغربي أدى بدوره إلى بيع التذاكر من جديد بنفس الطريقة.

وأختتم مهدي حديثه بالتأكيد على أن التذاكر المخصصة لأعضاء النادي الأهلي عددها 1500 تذكرة فقط، مؤكداً على أنها أوشكت أيضاً على النفاذ.