السولية: تعادلنا مع زاناكو غير عادل.. والجماهير تحسم مواجهة القطن

أكد عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي على صعوبة مباراة فريقه أمام القطن الكاميروني في دوري الأبطال الأفريقي.

جماهير الأهلي تحسم مواجهة القطن

وأشار عمرو السولية إلى أن جماهير الأهلي سيكون لها دوراً كبيراً خلال المباراة المقبلة للفريق أمام القطن الكاميروني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

وشدد السولية على ان جميع لاعبي الأهلي جاهزين من أجل تحقيق الفوز على القطن وخطف بطاقة الصعود إلى دور الثمانية من دوري الأبطال.

السولية: تعادلنا مع زاناكو غير عادل

وأوضح السولية بأن نتيجة التعادل في المباراة الماضية أمام زاناكو الزامبي تعد غير عادلة للأهلي في ظل سيطرته على الملعب.

وأكمل السولية حديثه بالتأكيد على أن الأهلي كان يستحق الفوز على زاناكو في ظل سيطرته على اللقاء وإهدار العديد من الفرص المحققة.

واختتم السولية حديثه مؤكداً على أن دور المجموعات في الموسم الجاري من دوري الأبطال يعد هو الأصعب في ظل منافسة عدد كبير من الأندية على التأهل للدور القادم.