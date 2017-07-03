مدرب الأهلي: القطن لا يستهان به.. وسنتغلب عليه بشرط

أكد أحمد أيوب المدرب العام للنادي الأهلي على اهمية المباراة المقبلة للفريق أمام القطن الكاميروني في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

أيوب: القطن فريق لا يستهان به

وشدد احمد أيوب على قوة فريق القطن، مشدداً على أن خسارته لجميع مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن لا يعني انه فريق هزيل.

وشدد أيوب على أن الأهلي سيلعب مباراته أمام القطن من أجل تحقيق الفوز فقط، مشدداً على أن الفريق سيحقق الانتصار بشرط أن يلعب المباراة بجدية منذ البداية.

وأوضح أيوب أنه من الوارد أن يلعب القطن المباراة باندفاع هجومي، مؤكداً على أن تواجد الجماهير في المباراة سيكون عاملاً إيجابياً للقلعة الحمراء.

أيوب يتحدث عن مباراة الأهلي وزاناكو

وأشار أيوب إلى أن لاعبي الاهلي أدوا ما عليهم خلال مواجهة زاناكو الزامبي الأخيرة، مؤكداً على أن الفريق سنحت له العديد من الفرص التهديفية التي تم إهدارها.

واختتم أيوب حديثه بالتأكيد على أن اللاعبين والجهاز الفني قدموا ما عليهم خلال مواجهة زاناكو، مؤكداًعلى أن كمية الفرص التي لاحت للفريق تعد دليلاً على ذلك.