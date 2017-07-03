المقاصة يكشف تفاصيل انتقال داوودا للزمالك

أكد محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة على اقتراب انتقال اللاعب أحمد داوودا صانع ألعاب فريقه إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة.

المقاصة: داوودا سينتقل للزمالك بطريقتين

ويرغب الزمالك في التعاقد مع داوودا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم مركز صناعة اللعب في الفريق.

وأشار عبد السلام في تصريحات إذاعية إلى أن داوودا بات على مقربة من الانتقال إلى نادي الزمالك، مؤكداً على أن الصفقة ستكون على طريقتين.

المقاصة يطالب بمستحقاته لدى الزمالك

وأوضح عبد السلام بأنه سيكون هناك جزء مالي في صفقة انتقال داوودا إلى الزمالك، إلى جانب جزء آخر منها سيكون عن طريق حصول المقاصة على لاعبين من القلعة البيضاء.

وشدد عبد السلام على ضرورة حصول المقاصة على مبلغ خمسة ملايين و500 ألف جنية من الزمالك هي قيمة مستحقات متأخرة للفريق الفيومي لدى القلعة البيضاء قبل إتمام التعاقد مع داوودا.

الجدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك سبق وأن أعلن عن توصل ناديه لاتفاق مع المقاصة بشان انتقال داوودا إلى القلعة البيضاء.