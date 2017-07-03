المقاصة يعلن.. المبلغ الذي طلبه لبيع هشام محمد للأهلي

أعلن محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن المبلغ الذي طلبه للاستغناء عن هشام محمد قائد الفريق للنادي الأهلي.

المقاصة: طلبنا 10 ملايين جنية لبيع هشام محمد للأهلي

وأشار عبد السلام في تصريحات إذاعية إلى أن نادي مصر المقاصة طلب الحصول على 10 ملايين جنية من أجل الاستغناء عن هشام محمد للأهلي.

وطلب الأهلي التعاقد مع هشام محمد رسمياً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

صفقات تبادلية بين الأهلي والمقاصة

وشدد عبد السلام على احتمالية دخول عدد من لاعبي الاهلي في الصفقة عن طريق انتقالهم إلى مصر المقاصة قبل انتقال هشام محمد للقلعة الحمراء.

وأوضح عبد السلام بأن هشام محمد بات قريباً من الانتقال إلى النادي الاهلي خلال الأيام القليلة القادمة في ظل سير المفاوضات بين الطرفين بصورة جيدة.

الجدير بالذكر أن الأهلي قد توصل لاتفاق مع هشام محمد، حيث سيحصل اللاعب على مبلغ ثلاثة ملايين و500 ألف جنية سنوياً.