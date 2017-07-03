5 مليون جنية تبرعات من محمد صلاح لمستشفيات طنطا

محمد صلاح يتربع لمستشفيات وأيتام طنطا

قام محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بالتبرع بمبلغ خمسة ملايين جنية مصري لعدد من مستشفيات ودور أيتام مدينة طنطا.

وقام صلاح بالتبرع خلال فترة تواجده في مصر قبل سفره إلى اليونان لقضاء عطلته الصيفية ومن ثم التوجه إلى لندن للدخول في معسكر ليفربول.

وانتقل محمد صلاح إلى ليفربول رسمياً من صفوف روما الإيطالي خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وقع على عقود انتقاله للريدز.

وقام صلاح بالتوجه إلى عدد من المستشفيات ودور الأيتام في طنطا بصحبة عدد من أقاربه أثناء تواجده في مصر، حيث قام بإيداع مبالغ مالية في كلاً منها.

وقرر صلاح التبرع بمبالغ متفاوتة للمستشفيات ودور الأيتام، حيث وصلت إلى مبلغ خمسة ملايين جنية من أجل تطويرها.