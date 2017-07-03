المصري: إما اللعب في بورسعيد أو الانسحاب من الدوري

المصري يهدد بالانسحاب من الدوري

هدد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز في حال عدم لعب فريقه على استاد بورسعيد في الموسم المقبل.

وشدد حلبية في تصريحات تليفزيونية على أنه لا يوجد ما يمنع فريقه في الفترة المقبلة من العودة للعب على ملعب بورسعيد.

وأضاف رئيس النادي المصري بأن فريقه يحق له اللعب في استاد بورسعيد خلال الموسم القادم، مشدداً على عدم وجود أي عائق تجاه الأمر.

وأوضح رئيس المصري في حديثه بأن الجهات الأمنية فقط هي من يحق لها منع فريقه من اللعب في استاد بورسعيد، وذلك في حال تقديمها لأسباب مقنعة للأمر.

واختتم حلبية حديثه بالتأكيد على أن النادي المصري سينسحب من الموسم المقبل للدوري المصري إذا لم يتم تحديد ملعب بورسعيد للفريق، أو تقديم أسباب أمنية مقنعة لعدم اللعب به.