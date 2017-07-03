بالفيديو.. الغندور مهاجماً مرتضى منصور: “أنت مبتعرفش تختار”

الغندور يهاجم مرتضى منصور بعد الهزيمة أمام كابس

شن خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق هجوماً قوياً على مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء بعد هزيمة الفريق أمام كابس يونايتد.

وتعرض الزمالك لخسارة أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي مساء أمس الأحد بثلاثة أهداف لواحد في إطار مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا.

وشدد الغندور في تصريحات مصورة على أن مرتضى منصور لا يحسن إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يخص ملف صفقات الفريق.

وأضاف الغندور في حديثه لمنصور: ” أنت مبتعرفش تختار “، وأكمل: ” الزمالك ليس ناد استثماري كي يتم بيع الفريق بأكمله ثم التعاقد مع فريق آخر “.

وأوضح: ” لا يمكن أن ينجح الفريق مع بيع مصطفى فتحي لنادي التعاون وهو ناد ليس بالكبير، والاستغناء عن كهربا وغيرهم لأندية عدة في مقابل الأموال “.

واختتم: ” بمجرد أن يأتي عرض كبير للاعب يتم بيعه ولا تستطيع التعاقد مع من يحل محله لأنك لا تجيد الاختيار، هذا بخلاف كم المدربين الذين يتم الاستغناء عنهم والتعاقد مع غيرهم مع أول هزيمة “.