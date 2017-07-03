طاهر يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

طاهر: نتفاوض لبث مباريات الأهلي على قناة النادي

فجر محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مفاجأة سارة لجماهير القلعة الحمراء بشأن إذاعة مباريات الفريق في الفترة المقبلة عبر قناة النادي.

وشدد طاهر على وجود مفاوضات جارية في الفترة الحالية مع الشركة الراعية لاتحاد الكرة المصري من أجل الحصول على حقوق بث مباريات الأهلي خلال الموسم الجاري.

وشدد طاهر على رغبة إدارة النادي الأهلي في بث مباريات الفريق عبر قناة النادي الخاصة، وذلك أسوة بما تقوم به الاندية العالمية في الفترة الأخيرة.

واختتم طاهر حديثه بالتأكيد على رضاه تجاه المحتوى الذي تقدمه قناة الأهلي في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عملية التطوير التي تمت بها خلال الأشهر الماضية.

الجدير بالذكر أن قناة النادي الاهلي لا تبث مباريات الفريق بالدوري المصري في ظل امتلاك حقوقها لقنوات أون سبورت ودي أم سي سبورتس، إلى جانب نايل سبورت.