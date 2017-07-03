إيناسيو يعلن 4 مبررات لخسارة الزمالك أمام كابس

إيناسيو يكشف أسباب هزيمة الزمالك أمام كابس

أعلن البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك عن أسباب هزيمة فريقه أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي خلال المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال أفريقيا.

وأشار إيناسيو خلال جلسة عقدها مع هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بعد المباراة، إلى أن فريقه نجح في تقديم شوط أول جيد أمام كابس خلال المباراة.

وشدد المدير الفني البرتغالي خلال الجلسة على أن فريقه تراجع في المستوى بداية من الدقيقة 20 في الشوط الثاني، وهو أحد أسباب الهزيمة.

وأضاف إيناسيو أن لاعبي الزمالك أهدروا العديد من الفرص التهديفية خلال المباراة، مؤكداً على أن الأمر بات ظاهرة سلبية في أداء الفريق.

وأوضح إيناسيو بأنه تسلم الفريق في حالة بدنية سيئة، مؤكداً على أنه يقوم بإعداد اللاعبين بشكل طيب خلال الفترة الحالية.

واختتم إيناسيو حديثه عن المبررات بالتأكيد على أن أرضية ملعب المباراة وجماهير فريق كابس كان لها أثر على النتيجة النهائية للقاء.