مرتضى يعلن.. إقالة جهاز إيناسيو.. و3 مرشحين لقيادة الزمالك ضد أهلي طرابلس

مرتضى منصور: إقالة كل أفراد الجهاز المعاون لإيناسيو

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إقالة كافة أفراد الجهاز المعاون للبرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق.

وجاء قرار مرتضى منصور بعد هزيمة فريقه أمام كابس يونايتد بطل زيمبابوي مساء أمس الأحد في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وشدد رئيس الزمالك على أنه قام بتوجيه عدة تحذيرات لإيناسيو خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن المدير الفني البرتغالي لم يستجب للأمر.

وأوضح رئيس الزمالك بأن الجهاز المعاون لإيناسيو أصبح خارج القلعة البيضاء، مشدداً على وجود عدد من المرشحين لخلافة الجهاز الحالي.

وأكد منصور على أن الثلاثي سامي الشيشيني، محمد صلاح وأشرف قاسم يعد أحدهم هو الأقرب لمعاونة إيناسيو خلال المباراة الأخيرة للزمالك بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على أن كافة الاحتمالات بشأن مستقبل إيناسيو باتت واردة خلال الفترة المقبلة.