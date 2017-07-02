التوأم على طاولة مرتضي منصور

أجرى المستشار مرتضي منصور،رئيس نادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بمحمد شيحة وكيل اعمال محمد شيحة وكيل أعمال اللاعبين، من أجل التفاوض مع التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، ليكونوا خلفاً للبرتغالي إيناسيو.

كان مرتضي منصور ،رئيس نادي الزمالك، قد أبلغ هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، بقرار إقالة إيناسيو، وهو ما تم إبلاغه للبرتغالي عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وخسر الزمالك من نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي ، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.