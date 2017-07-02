الماكينات الألمانية تسرق لقب كأس القارات من تشيلي بخطأ دفاعي

توج المنتخب الألماني بلقب كأس العالم للقارات 2017، بعد تغلبه على نظيره التشيلي بهدف دون رد ، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب كريستو فيسكسي.

خاض لاعبو المنتخب التشيلي مباراة جيدة ونجحوا في تهديد مرمي المنتخب الألماني في أكثر من مناسبة، ولكن دون جدوي أو خطورة، ومن خلال فرص قليلة للماكينات الألمانية نجحوا في أحراز هدف الفوز عن طريق اللاعب لارس ستبندل في الدقيقة 20 من عمر المباراة.

يذكر أن المنتخب الألماني لم يسبق له وان تأهل إلى المباراة النهائية، أو توج بلقب كأس العالم للقارات.