رسمياً.. مباراة المصري والأهلي الثلاثاء المقبل

أخطرت لجنة المسابقات بالإتحاد المصري، برئاسة المهندس عامر حسين، مسئولي النادي المصري البورسعيدي، بموعد إقامة مباراة الفريق أمام الاهلي، في الجولة الـ33 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لجنة المسابقات ترسل خطاباً رسمياً الي المصري

و أرسلت المسابقات خطابا رسمياً للنادي المصري، تفيد فيه بإقامة المباراة في الموعد المحدد لها، والمقرر يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء، على ستاد الجيش ببرج العرب،في الإسكندرية.

اعتراض النادي الأحمر على موعد مباراة الأهلي والمصري

كان مسئولي النادي الأهلي، قد اعترضوا على موعد المباراة بسبب ارتباطهم بمباراة القطن الكاميروني يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى عودة البعثة من زامبيا فجر غد الأثنين.