ما الذي دار بين مسئولي الزمالك وإيناسيو عقب الهزيمة من كابس؟

تلقى الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، هزيمة ثقيلة من فريق كابس يونايتد الزامبي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ردود أفعال الجماهير البيضاء عقب مباراة الزمالك وكابس يونايتد

عقب الهزيمة جاءت ردود أفعال جماهير الفريق غاضبة، وطالبوا برحيل البرتغالي أوجوستو إيناسيو، عن الفريق بسبب سوء نتائجه بالأضافة إلى تراجه مستوي أداء اللاعبين.

مرتضى منصور يقيل إيناسيو عقب مباراة الزمالك وكابس يونايتد

أبلغ مرتضي منصور،رئيس نادي الزمالك، هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي، بقرار إقالة إيناسيو، وهو ما تم إبلاغه للبرتغالي عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وجاء رد فعل البرتغالي إيناسيو، بأنه رفض تقديم استقاله الآن، وطالب مسئولو الزمالك بإمهاله فترة قصيرة من أجل إعادة حساباته والتفكير في الشروط بخصوص إنهاء عقده مع النادي بالتراضي.