تريزيجية إلى قاسم باشا التركي والإعلان الرسمي خلال أيام

انهي يحيي على ، وكيل أعمال محمود حسن تريزيجية، الشروط الخاصة به، تمهيداً لانضمامه إلى صفوف فريق قاسم باشا التركي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

تريزيجية قد انهي فترة إعارته في موسكرون البلجيكي ليعود بعدها إلى أندرلخت ولكن إدارة النادي أعلنت مؤخراً عدم استمرار اللاعب ، ليصبح على أعتاب النادي التركي.

ومن المقرر أن يعلن النادي عن استعارة محمود تريزيجية، خلال اليومين المقبلين بحد أقصي، لاسيما وان الطرفين قد اتفقوا على جميع الشروط.

وسجل تريزيجية مع موسكرون 5 اهداف، ونجح في صناعة 6 وقدم موسما جيداً ، بالإضافة لظهوره الجيد مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالجابون.