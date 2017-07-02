خالد الغندور: الزمالك كبير ككيان ولكن اللاعبين لا يعتمد عليه

علق خالد الغندور، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، على هزيمة الزمالك بثلاثية من فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال “الغندور” خلال تصريحات إذاعية : ” نادي الزمالك كبير ككيان فقط، ولكن هذا الجيل من اللاعبين لا يعتمد عليه، ولا يجب من جمهور النادي أن يكبر ويفخم من هؤلاء اللاعبين”.

وأضاف نجم الزمالك السابق : ” الأهلي أفضل بكثير من الزمالك في هذه البطولة واتوقع أن يصعد إلى دور الثمانية من البطولة”.

يذكر أن الزمالك بعد هذه النتيجة، تزيل المجموعة برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز وحيد خلال خمس مواجهات، وبذلك يضعف حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.