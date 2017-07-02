أورل رد فعل لـ “إيناسيو” عقب الهزيمة من كابس يونايتد

رفض البرتغالي إيناسيو ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حضور المؤتمر الخاص للمباارة، ، عقب الهزيمة من كابس يونايتد بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء رفض البرتغالي لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، تنفيذاً لقرار مرتضي منصور، رئيس النادي، بمقاطعة المؤتمرات التي تتواجد فيها قنوات بي إن سبورتس القطرية.

يذكر أن مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، قد قرر إقالة إيناسيو من الإدارة الفنية للفريق الأبيض، عقب الهزيمة من كابس يونايتد الزيمبابوي.