جلسة خاصة مع جهاز الزمالك لتحديد المدير الفني الجديد

قرر المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عقد جلسة خاصة، مع الجهاز الفني للفريق ، من أجل تحديد المدير الفني القادم للفريق، خلفاً للبرتغالي إيناسيو، والذي تمت إقالته منذ قليل.

كان رئيس الزمالك، قد أبلغ المهندس هاني زادة، عضو مجلس الزمالك، بقرار إقالة إيناسيو من أجل ابلاغه للبرتغالي، بعد هزيمة الفريق بثلاثية من كابس يونايتد، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك بعد هذه النتيجة، تزيل المجموعة برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز وحيد خلال خمس مواجهات، وبذلك يضعف حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.