خالد بيومي يعلق على هزيمة الزمالك من كابس يونايتد

حرص خالد بيومي، المحلل الفني، على التعليق على هزيمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكتب بيومي عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” ، ” فانلة وتاريخ وجمهور الزمالك أكبر من هذه الأسماء التي تبحث عن المال و الشهرة فقط لاغير”.

يذكر أن الزمالك بعد هذه النتيجة، تزيل المجموعة برصيد 5 نقاط، من تعادلين وفوز وحيد خلال خمس مواجهات، وبذلك يضعف حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.