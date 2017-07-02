الزمالك يتلقي هزيمة فادحة من كابس ويضعف آماله في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، من نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقدم لكابس اللاعب بفومبيدزاي في الدقيقة 35، ونجح النيجيري ستانلي في تسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ولكن عاد كابس يونايتد ونجح لاعبه رونالد يتو في تسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 31، وأضاف اللاعب حميدو هدفين بالدقيقة 75 و94 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يتزيل الزمالك المركز الأخير بالمجموعة برصيد 5 نقاط، ويتقاسم كلًا من اتحاد العاصمة و أهلي طرابلس صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط.