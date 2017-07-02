“أميدو” يحرج الزمالك ويتقدم بالهدف الثاني في مرمى الشناوي

تقدم عباس أميدو لاعب فريق كابس يومايتد بالهدف الثاني في مرمى الزمالك خلال المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا

وشهدت الدقيقة 75 تسجيل اميدو الهدف الثاني في مرمى الشناوي.

كان اللاعب رقم 15 قد سجل الهدف الأول في مرمى الشناوي، قبل انا يعدل ستانلي النتيجة ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول.

يذكر ان الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد ٥ نقاط، بينما يتذيل كابس جدول المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط