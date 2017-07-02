التعادل الإيجابي ينهي الشوط الأول للزمالك أمام كابس يونايتد

انتهى الشوط الأول بين فريقي الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي، بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، خلال البماراة المقام بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور املجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

تقدم اللاعب رقم 15 للفريق الزيمبابوي، بالهدف الأول في مرمى الشناوي، من خطأ دفاعي قاتل، وقبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 44 تعادل ستانلي بهدف من تمريرة أيمن حفني.

بدأ البرتغالي أوجستو إيناسيو البماراة بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل كالاتي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، شوقي السعيد.

الوسط : إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا.

وفي الهجوم :ستانلي وحسام باولو.

يذكر أن الزمالك يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5نقاط، بينما يتذيل كابس يونايتد جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.