بعد فسخ خطوبة ابنته.. تعرف على رسالة “الحضري”

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، وفريق التعاون السعودي، أن ابنته شدوى، لا تمتلك أية حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي سوى “أكونت” على فيسبوك، وأخر على انستجرام.

وطالب الحضري، الجميع بتوخي الحذر، من الحسابات المزيفة، مشيرًا إلى أنهم غير مسئولين عن أية أخبار مغلوطة.

ونشر الضحري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي رسالة وججها للجميع، قال فيها، “تنبيه هام .. يا جماعه شدوى ملهاش غير الاكونتين دول و بس واحد علي الفيس بوك و واحد علي الانستجرام هما دول بس و احنا مش مسؤلين عن اي اكونتات تانيه كلها مزيفه و مش مسؤلين عن اي كلام او اي صور و اي اخبار بتنزل علي اي مكان غير الاكونتات دى ربنا يشفي النفوس المريضه اللي بتتكلم عن لسان شدوى و منتحله شخصيتها .. و شكرااا”.

كانت شدوى الحضري قد فسخت خطبتها مع محمود عبد املنعم “كهربا” لاعب الزمالك المعار إلى فريق اتحاد جدة السعودي.