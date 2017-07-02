الزمالك يتأخر بهدف أمام كابس يونايتد من خطأ دفاعي قاتل

تقدم فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، بالهدف الأول في مرمى الزمالك، خلال المباراة المقامة بينهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل اللاعب رقم 15 الهدف الأول في غياب من خط الدفاع الأبيض، ليتقدم بالهدف الأول في شباك الشناوي.

بدأ البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني للزمالك، بتشكيل مكون من،

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، شوقي السعيد.

الوسط : إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا.

وفي الهجوم :ستانلي وحسام باولو.

يذكر أن الزمالك يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5نقاط، بينما يتذيل كابس يونايتد جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.