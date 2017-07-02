خروج خاطئ من “الشناوي” كاد يتسبب في الهدف الأول

كاد احمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يكلف فريقه هدفًا مبكرًا، خلال مشاركته في مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشهدت الدقيقة 14 خروج خاطئ من الشناوي، ليصطدم بزميله محمود حمدي “الونش”.

بدأ البرتغالي أوجستو إيناسيو البماراة بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل كالاتي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، شوقي السعيد.

الوسط : إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا.

وفي الهجوم :ستانلي وحسام باولو.

يذكر أن الزمالك يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5نقاط، بينما يتذيل كابس يونايتد جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.