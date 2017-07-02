كوبري “مهين” للاعب الزمالك أمام كابس يونايتد

انطلقت مباراة الزمالك أمام نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، منذ قليل، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتعرض شوقي السعيد، مدافع الفارس الأبيض، لكوبري “مهين” من احد لاعبي الفريق الزيمبابوي في بداية اللقاء.

بدأ البرتغالي أوجستو إيناسيو البماراة بتشكيل مكون من:

وجاء التشكيل كالاتي:

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف، علي جبر، محمود حمدي “الونش”، شوقي السعيد.

الوسط : إبراهيم صلاح، أحمد توفيق، معروف يوسف، شيكابالا.

وفي الهجوم :ستانلي وحسام باولو.

يذكر أن الزمالك يحتل المرتبة الثالثة في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5نقاط، بينما يتذيل كابس يونايتد جدول المجموعة برصيد 3 نقاط.