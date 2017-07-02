إكرامي شارك أمام زاناكو بعد “4 حقن”

مدرب الأهلي يكشف كيفية مشاركة إكرامي أمام زاناكو

كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي عن الطريقة التي شارك بها شريف إكرامي حارس مرمى فريقه في مواجهة زاناكو الزامبي.

ولعب إكرامي أساسياً في تشكيل الأهلي خلال مواجهته لزاناكو، حيث أكد طارق سليمان على أن حارس القلعة الحراس لعب المباراة مصاباً.

وقال مدرب الاهلي: ” إكرامي أصر على المشاركة وتحامل على نفسه من اجل الفريق، لدرجة أنه حصل على 4 حقن قبل المباراة من أجل تسكين الألم “.

وأكمل: ” أتمنى أن يشفى إكرامي من إصابته سريعاً من أجل اللحاق بمواجهة القطن الكاميروني بصورة طبيعية دون معاناة من الألم “.

واختتم: ” إكرامي تحامل على نفسه من أجل الأهلي، وهذا ما اعتدناه منه في الفترة الماضية، وفرص لحاقه بمواجهة القطن القادمة كبيرة للغاية “.