الأهلي يخوض مباراة المصري بدون تدريبات

البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات

قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي منح لاعبي فريقه راحة من التدريبات غدا الأثنين قبل ساعات من مواجهة المصري.

وكان اتحاد الكرة المصري قد حدد يوم الثلاثاء القادم موعداً لمباراة الأهلي أمام المصري في الجولة 35 من الدوري الممتاز.

وقرر البدري منح لاعبيه راحة من التدريبات خوفاً من تعرضهم للإرهاق بعد الرحلة الشاقة للفريق من زامبيا حيث مواجهة فريق زاناكو.

ومنح البدري لاعبي الأهلي الأساسيين راحة من التدريبات، على أن يخوض البدلاء مراناً خفيفاً على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وسيقام مران البدلاء في السادسة من مساء غداً الأثنين في مقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وكان الاهلي قد تعادل سلبياً مع زاناكو في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال أفريقيا، قبل مواجهة القطن في الجولة السادسة والأخيرة يوم السبت القادم.